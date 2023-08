Le Gordel propose cette année aussi des parcours sur gravier et terre battue

L'organisation du Gordel a élaboré pour la première fois deux parcours sur des chemins de gravier, l'un de 52 kilomètres et l'autre de 77 kilomètres. Le départ sera donné à Overijse, puis le circuit serpentera via Huldenberg et le parc de Tervuren (photo) pour revenir à Overijse. Un sentier de 23 kilomètres mènera, lui, les coureurs et coureuses à travers le parc de Tervuren, la Forêt de Soignes et le Marnixbos.

L'événement, qui se veut familial, proposera aussi cette année une balade en réalité virtuelle pour les enfants. Ceux-ci devront rassembler des pièces de puzzle tout au long de cette "promenade" pour décrocher un petit cadeau en fin de parcours. Des animations et des concerts sont également prévus à Huizingen.