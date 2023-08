Nouveau bon d’Etat à un an: le cap des 2 milliards d'euros sans doute déjà dépassé 

Le nouveau bon d'Etat à un an semble déjà avoir trouvé son public si l'on en juge l'excellent envol qu'il a pris ce jeudi. A 8h jeudi, jour de lancement, plus de 66 millions d'euros avaient déjà été souscrits. Une heure plus tard, plus de 177 millions d’euros avaient été souscrits. Vers 11h45, le montant total des souscriptions était monté à 564 millions d'euros. Jeudi soir, Jean Deboutte, le directeur à l'Agence fédérale de la Dette, annonçait que les souscriptions ont plus que probablement déjà dépassé le cap des deux milliards d'euros.