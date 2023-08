Un incendie ravage quatre hangars à Ranst, libérant des particules d’amiante

Selon les pompiers, le brasier a libéré des particules d'amiante. Il a donc été conseillé aux riverains de garder leurs fenêtres et portes fermées et de rester autant que possible à l'intérieur. Le bourgmestre de Ranst, Johan De Ryck, déclarait cependant que la pluie qui est tombée entretemps a ramené ces particules au sol et que les risques d’inhalation se sont donc estompés. "Les pompiers sont en train d’asperger les routes pour tout nettoyer. Mais il est conseillé de ne pas manger les fruits et légumes de jardins qui se trouvent dans le périmètre d’un kilomètre autour des hangars".

Les hangars appartiennent à la commune de Ranst, qui les met à disposition de diverses associations. L’asbl Wereld-Delen utilisait notamment l’un ou l’autre hangar pour y stocker du matériel de seconde main. Tout a été détruit par les flammes, confirmait le bourgmestre.