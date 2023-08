Dès septembre, De Lijn réduira temporairement son offre par manque de personnel

La société régionale de transports en commun De Lijn va supprimer dès le 1er septembre des trajets dans toute la Flandre, de manière structurelle, en réponse à une pénurie de personnel. Les lignes les plus fréquentées et les services scolaires seront préservés, annonce la société flamande, alors que l’ouverture de l’année scolaire et académique est en vue.