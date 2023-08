Information judiciaire sur la bourgmestre de Haaltert pour un subside controversé pour conflit d’intérêts

Le subside controversé concerne un événement qui a eu lieu le 3 avril 2022 en marge de l'édition du Tour cycliste des Flandres. Cet événement a obtenu des subsides de la commune à hauteur de 1.300 euros, alors que l’activité ne satisfaisait pas aux conditions pour recevoir pareilles subsides.

L'opposition de Haaltert (Flandre orientale) a avant tout porté plainte parce que l’association organisatrice fait partie de l’entreprise du mari de la bourgmestre Veerle Baeyens. Cette dernière possède également un faible pourcentage d’actions dans cette entreprise. Le gestionnaire du dossier avait conseillé de refuser la demande de subsides, mais une nouvelle demande avait été introduite par la suite. Sur la facture qui y était jointe, les noms d’origine avaient été cachés par une étiquette portant le nom d’une autre association.

De plus, le dossier d’évaluation qui devait être remis après le Tour des Flandres par les associations n’avait pas été rentré pour l’événement en question via le guichet électronique habituel, mais via la bourgmestre Baeyens en personne. Le Vlaams Belang avait introduit une plainte auprès d’Audit Vlaanderen.