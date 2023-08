L'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs d'âge est peu respectée

Le nombre d'infractions constatées durant cette campagne est bien plus élevé que lors des contrôles habituels au cours lesquels les agents doivent attendre le flagrant délit tout en évitant de se faire repérer. Ainsi, plus de 70 % des détaillants testés par les clients mystère (un groupe de 26 étudiants jobistes mineurs d’âge) n'ont pas respecté la limite d'âge stricte pour la vente de tabac ou des e-cigarettes, à savoir 18 ans.

On constate le plus grand nombre d'infractions dans les supermarchés et les stations-service (80 %).

"Concernant la vente d'alcool, l'interdiction de vendre des spiritueux (pour les -18 ans) n'est pas respectée dans 90 % des cas. Pour la bière et le vin (interdits de vente aux moins de 16 ans), le taux d'infraction est d'environ 80 %. Les établissements Horeca et les stations-service sont les lieux où l'alcool est le plus facilement vendu aux mineurs (plus de 90 % d'infractions constatées)", détaille le SPF Santé. "Même les étudiants jobistes étaient sidérés de constater à quel point ils obtenaient facilement de l’alcool ou du tabac".

"Normalement, les commerçants risquent une amende allant de 200 à 24.000 euros. Dans le cas d’une récidive, ils risquent même de devoir fermer temporairement leur magasin", indiquait Paul Van den Meersche, chef de l’Inspection des produits de consommation au SPF Santé publique. "Pendant notre campagne de contrôles, nous n’avons pas imposé d’amendes. Nous voulions avant tout sensibiliser les commerçants". Il est probable que cette campagne soit réitérée, mais alors éventuellement avec des amendes à la clef.