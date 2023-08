Les fortes pluies entrainent des inondations dans le Limbourg et en Brabant flamand

Les pluies intenses qui se sont abattues sur le pays depuis ce vendredi matin occasionnent des inondations par endroits, notamment en Brabant flamand et Brabant wallon, mais aussi dans le Limbourg et avant tout dans le sud de cette province-là. Dans les communes brabançonnes de Landen et Zoutleeuw, la cellule de crise s’est réunie. Une crèche a dû être évacuée à Zoutleeuw. Les pompiers sont en train de vider des caves inondées à Tongres (photo), Saint-Trond et Maasmechelen. Initialement prévue jusqu'à 14h ce vendredi, l'alerte jaune aux orages émise par l'Institut royal météorologique (IRM) pour toutes les provinces du pays a été prolongée jusqu'à 17h pour les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg.