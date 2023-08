Pourquoi toutes les piscines en plein air de la Région bruxelloise ont-elles disparu ?

Durant la période de l’entre-deux-guerres, les solariums étaient très populaires. Les visiteurs pouvaient s'y baigner, mais surtout prendre des bains de soleil. Bien sûr cela nécessitait de grands espaces, et l’aménagement d’un grande pelouse autour de la piscine, où les visiteurs pouvaient s'attarder toute une journée. Ces solariums ont été construits dans les communes éloignées du centre-ville où à l’époque les terrains étaient moins chers.

Bruxelles disposait de deux piscines de ce type. Le premier le "Daring Solarium" était situé à Molenbeek-Saint-Jean sur les terrains du grand complexe sportif du club de football. Ce complexe était très moderne pour l'époque et comportait un terrain de football avec une grande tribune assise, une piste d’athlétisme, un terrain de hockey et des terrains de tennis et donc aussi un solarium qui, pendant trente ans, a été très populaire auprès des Bruxellois et des habitants de la périphérie.

La piscine pouvait accueillir plus de 800 visiteurs par heure. Hélas ce solarium n’a pas survécu aux années ’60 suite à la difficulté d’entretien du bassin en béton, directement soumis aux intempéries. Le club du Daring a finalement décidé de remplacer la piscine par un terrain de football supplémentaire.



Le second, le "Solarium d’Evere", implanté rue de Genêve, à la lisière de Schaerbeek, avait ouvert ses portes en 1934, mais a dû fermer dans les années ’70, victime du même problème du coût d’entretien du béton. Il était possible d’y nager dans une piscine entourée d’un grand espace vert. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce solarium, la zone a été entièrement bâtie.

On ne peut s’empêcher d’avoir un pincement de cœur en regardant les photos de ces piscines en plein air avec des Bruxellois qui barbotent dans l’eau ou prennent un bain de soleil.