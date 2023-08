VRT NWS détecte une fuite de données sur le site web des bons d'État, le problème est résolu

Le site web par l'intermédiaire duquel les citoyens peuvent acheter en ligne les nouveaux bons d'État à un an a été confronté à une fuite de données. N'importe qui pouvait ainsi retrouver l'adresse et parfois même le partenaire légal de tous les Belges, constatait la rédaction de VRT NWS après le tuyau d'un hacker éthique. L'Agence fédérale de la Dette en a été informée et a entretemps colmaté la brèche.