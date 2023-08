GIST, un nouveau festival des arts dans la vallée de la Senne

La Senne prend sa source à Soignies dans le Hainaut et va se jeter dans la Dyle, près de Malines en province anversoise. Sur une centaine de kilomètres, elle traverse ainsi les trois Régions de Belgique, en passant notamment par Rebecq et Tubize (Wallonie), Anderlecht, Saint-Gilles, Molenbeeek, Schaerbeek (Bruxelles), puis Vilvorde et Zemst (Flandre). Dans la vallée de la Senne, nature et industrie se cherchent sans cesse un nouvel équilibre, avec la capitale au loin et la campagne alentours. C’est dans cette région verte de Halle, Beersel et Leeuw-Saint-Pierre, en périphérie flamande de Bruxelles, que le nouveau festival triennal GIST voit le jour. Sa première édition débute ce samedi 26 août et proposera jusqu’au 5 novembre des arts plastiques, du théâtre, de la musique et de la littérature, mais aussi une attention particulière pour le patrimoine industriel et gastronomique de ce terroir. Ce dernier comprend les levures ("gist" en néerlandais) des bières lambic et gueuze de la région.