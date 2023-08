Mystères de Flandre : y a-t-il à Bruxelles une voie ferrée secrète pour évacuer l’or de la Banque Nationale ?

Une visite rendue à la Banque Nationale de Belgique (photo), au cœur de la capitale, permettra cependant aux deux journalistes de Radio 2 de se rendre compte que pareille opération n’aurait plus beaucoup de sens de nos jours. "Il ne reste plus à la BNB qu’une toute petite quantité d’or", leur expliquait le porte-parole Geert Sciot. "Notre pays possède au total environ 227 tonnes d’or, dont la majeure partie est actuellement conservée à Londres. Une plus petite partie des lingots est stockée au Canada et une troisième partie en Suisse. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, tout cet or a été déplacé dans l’urgence".

L’évacuation a-t-elle eu lieu à l’époque via la voie ferrée secrète ? "Non", répondait Geert Sciot. "Elle n’a pas été menée en train mais en bateau. C’est comme cela que la plus grosse partie de l’or de la BNB a été évacué de Belgique. Ce qui reste actuellement comme or à la Banque Nationale ne nécessiterait pas une voie ferrée spéciale pour le mettre en sécurité". Combien d’or la BNB conserve-t-elle encore à Bruxelles ? "Bien moins que dans le temps. Il est bien enfermé dans des chambres fortes dans les caves de ce bâtiment", précisait encore Geert Sciot avec un air mystérieux.