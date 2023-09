L'animateur radio Sven Pichal soupçonné de détention et diffusion d'images pédopornographiques

Le présentateur radio de la VRT Sven Pichal a été arrêté et est depuis plusieurs jours privé de liberté, il est soupçonné de détention et de diffusion d'images à caractère pédopornographique. Son arrestation fait partie d'une enquête judiciaire plus large dans le cadre de laquelle d'autres personnes ont été arrêtées. On avait appris dimanche soir que Sven Pichal démissionnait de la VRT "pour des raisons personnelles". La chaîne Radio 2 examine actuellement les possibilités pour poursuivre son émission "De inspecteur".