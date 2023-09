Nulle part en Europe occidentale, la solitude des personnes âgées n'a augmenté aussi fortement qu'en Belgique

La pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur l'ensemble de la société. Les effets se font encore sentir, en particulier parmi les groupes vulnérables tels que les jeunes et les personnes âgées. Selon une nouvelle étude, la solitude des personnes de plus de 65 ans vivant seules, par exemple, a fortement augmenté. La sociologue Katrijn Delaruelle (UGent) a mené ses recherches avec des collègues de l'université d'Anvers et de l'université Erasmus de Rotterdam.

"Nous nous sommes concentrés sur les personnes de plus de 65 ans vivant seules, car nous nous attendions à ce qu'elles soient doublement vulnérables", a-t-elle expliqué lors de l'émission "De ochtend" sur Radio 1. "Tout d'abord en raison de leur âge : pendant la pandémie, il leur a été conseillé de s'isoler socialement. Et parce qu'elles vivent seuls, elles sont en plus exposées au risque de solitude".