Une femme piquée à 20 reprises par des frelons européens lors d’une randonnée à Lierre

Deux clubs de marcheurs d’Oosterzele et de Zingem s'étaient mis en route dimanche à destination de Lierre pour effectuer la Zimmertocht.

Tout à coup, les marcheurs ont été attaqués par un essaim de frelons européens. Cela s'est passé sur le sentier entre la Nazarethdreef et le canal de la Nete.

"Le groupe qui effectuait les 24 kilomètres a été attaqué par un essaim. Nous étions un groupe de 49 personnes. Douze d'entre nous ont été attaqués et ont été piqués à plusieurs reprises. Deux membres ont dû être hospitalisés ", a déclaré Erik Lieven, président du WSV Land van Rhode.

"Une femme de notre club a également été placée sous perfusion pendant un certain temps, après avoir été piquée à vingt reprises à la tête. Elle est depuis rentrée chez elle et doit se reposer. De nombreuses ambulances se sont rendues sur place et ce fut une expérience dramatique pour nous tous. Nous espérons ne jamais devoir revivre cela".