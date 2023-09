Boterhammen in het Park : le Parc royal de Bruxelles retrouve ses concerts de midi

Au programme de Boterhammen in het Park on trouve, entre autres, les artistes Spinvis, Porcelain id, LeBlanc, Pommelien (avec des mesures de sécurité renforcées), Ysmé et Vieze Meisje afin de représenter au mieux les musiques néerlandophones actuelles, comme le veut la tradition de ce festival lancé en 1990. Il invite les spectateurs à prendre une pause de midi et leurs sandwichs pour écouter la musique dans le parc.

Également niché dans l'écrin de verdure, Feeërieën accueillera pour sa 19e édition Paul St. Hilaire alias Tikiman, Richard Akingbehin, Benjamin Abel Meirhaege, Valgeir Sigurðsson et Elisabeth Klinck sur sa scène à l'ombre du kiosque.