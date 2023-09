Bpost dédie un feuillet de timbres-poste aux friteries belges

Les premières roulottes à frites sont apparues à partir de 1838, rappelle bpost. Elles étaient alors surtout présentes dans les foires, comme la Foire de Liège. À l'époque, les pommes de terre étaient épluchées, coupées et cuites sur place, sur commande.

Après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de friteries fixes ont fait leur apparition dans les rues. Le succès du fritkot a été scellé par son intégration au Patrimoine national reconnu en 2017. D’après les derniers chiffres en date du Centre flamand pour la commercialisation des produits agricoles et de la pêche (VLAM), il y aurait actuellement quelque 5.000 fritkots en Belgique (vidéo).