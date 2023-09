L'Unizo demande d'ancrer dans la loi la limite annuelle de 600 heures pour les étudiants jobistes

L'organisation d'entrepreneurs flamande Unizo demande que la limite de 600 heures de travail par an pour un étudiant jobiste, qui est d'application en 2023 et 2024, soit maintenue par la suite et inscrite dans la législation. La demande des entreprises en étudiants jobistes est élevée. C'est ce qu'a déclaré ce mardi l’administrateur délégué de l’Unizo, Danny Van Assche, lors de la remise du prix "étudiant jobiste de l’année" à Merel Ponsaers (photo, au centre). Cette jeune femme de 21 ans étudie la pratique judiciaire tout en travaillant comme jobiste dans une entreprise de pompes funèbres à Hoboken. "C’est vraiment un métier noble parce qu’on aide les gens à l’un des moments les plus pénibles de leur vie", soulignait l’étudiante primée.