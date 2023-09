TrainTramBus à la veille de la rentrée : "Les parents ne savent toujours pas quels bus De Lijn seront supprimés"

La société régionale flamande de transports en commun De Lijn a dévoilé la semaine dernière les lignes sur lesquelles des trajets en bus seront supprimés à partir du 1er septembre en raison d'un manque de personnel. Elle promettait que les lignes les plus fréquentées et les services scolaires seront préservés.

"De Lijn promet qu'aucun trajet scolaire ne sera supprimé et que, de plus, les trajets ne seront supprimés que sur les lignes à haute fréquence", déclarait Stefan Stynen, directeur de TrainTramBus. "Néanmoins, d'après les informations que nous avons reçues de manière informelle sur la région de Malines, il semble déjà que De Lijn ne puisse pas tenir cette promesse. Il y a en effet des suppressions de bus à l'heure de pointe scolaire et des temps d'attente d'une ou deux heures sur certaines lignes."

La société flamande de transport public est en train d'introduire les changements dans ses systèmes, a répondu Karen Van der Sype, sa porte-parole. Elle s'attend à ce que cela soit fait dans le courant de la journée de mardi, ou mercredi matin au plus tard. De Lijn communiquera ensuite à ce sujet par les canaux habituels.