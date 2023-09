Un cargo percute pour la troisième fois un pont sur le canal Bruxelles-Anvers

L'accident s'est produit peu avant 5h ce mardi matin. Le cargo a percuté un pont à Kapelle-op-den-Bos, confirmait le bourgmestre Renaat Huysmans. "Apparemment, le skipper a tenté de passer très lentement sous le pont, mais l’un de ses conteneurs à l’arrière a percuté le pont". Le conteneur du cargo aurait été installé trop haut. Il est tombé sur la cabine avant de terminer sa course dans l’eau.

Le skipper a pu sortir à temps de la cabine et est indemne. Le conteneur contenant des pièces détachées de tracteurs a été localisé au fond du canal et sera évacué ce mardi soir. Les pompiers se sont rendus sur place, accompagnés de plongeurs et d’un bateau avec sonar, qui ont donc pu localiser le conteneur.

L'accident a causé des "dommages à peine visibles" au pont, qui a néanmoins bougé de quelques centimètres, a ajouté le commissaire de la zone de police. Son bon fonctionnement sera vérifié dans le courant de la journée, afin de s’assurer que les voitures peuvent continuer à la pratiquer.

"L’enlèvement de ce conteneur ne sera pas une tâche facile parce qu’il y a beaucoup de câbles dans le canal et les plongeurs doivent d’abord inspecter si rien n’a été endommagé. Il faudra une grue pour soulever le conteneur, qui pèse 32 tonnes", précisait Renaat Huysmans.