Un nombre record de Flamands ont quitté le privé pour l'enseignement, mais la pénurie de profs n'est pas résorbée

Six directions sur dix déclarent que la pénurie d'enseignants dans leur école est aussi importante (32%) ou plus importante (28%) que l'an dernier. Seuls 17% d’établissements affirment que le manque de personnel est moins important, tandis que 23% disent ne pas être confrontés à ce problème. Cette pénurie a notamment des répercussions sur la capacité d'accueil des établissements scolaires et sur la création de nouvelles options, soulignent une direction d'école sur cinq.

Le ministre de tutelle, Ben Weyts (N-VA), a déjà pris une série de mesures pour tenter de pallier la pénurie d'enseignants, en lançant par exemple trois nouveaux profils : l'enseignant invité, l'enseignant avec un "contrat de service" et l'enseignant spécialisé ou expert. Une série de mesures qui ont sans doute aussi encouragé davantage de travailleurs du secteur privé à se tourner vers l’enseignement.

L'enquête menée par la Coupole flamande de l'enseignement des villes et communes (OVSG), du lundi 21 août au lundi 28 août auprès de 362 directrices et directeurs d'école, montre cependant que ces derniers trouvent l'ensemble des règles beaucoup trop complexes pour mettre en œuvre une gestion du personnel flexible et organiser des solutions pour faire face à la pénurie. Étonnamment, seuls 4% des directions prévoient actuellement de recourir à des enseignants spécialisés.