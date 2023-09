Asile : Nicole de Moor suspend temporairement l'accueil des hommes seuls

Nicole de Moor dit travailler avec ses collègues européens sur un pacte sur les migrations qui réformera fondamentalement la politique européenne en matière d'asile et de migration et qui, à terme et toujours selon elle, doit permettre d'améliorer également la situation en Belgique. "Le pacte comprendra une procédure rapide aux frontières extérieures et une répartition plus équitable des demandeurs d'asile en Europe", indique le communiqué.

Nicole de Moor et son cabinet soulignent que ces mesures prennent du temps et qu'elles ne porteront pas leurs fruits immédiatement. Pour ce qui est des hommes seuls, qui ont normalement aussi droit à un accueil, la Secrétaire d’Etat souligne que les capacités d’accueil pour les sans-abris ont été accrues. Ces demandeurs d’asile qui ne seront plus pris en charge par Fedasil pourront y trouver refuge, dans la limite des places disponibles. "Je ne peux faire autrement actuellement que de prendre la décision temporaire de ne plus accueillir les hommes seuls", concluait Nicole de Moor au micro de VRT NWS.