En Flandre, les loyers des logements à faible score PEB pourront à nouveau être indexés

La Plateforme flamande des locataires (Vlaams huurdersplatform) se dit déçue par la décision du ministre Diependaele d’autoriser à nouveau une indexation des logements à faible score de performance énergétique. "Nous savons maintenant déjà que les locataires éprouvent des difficultés à payer les prix de location, les coûts d’énergie et d’éventuels coûts supplémentaires", indiquait Joy Verstichele. "C’était une bonne initiative d’introduire un gel de l’indexation. Nous craignons que les prix de l’énergie vont remonter l’hiver prochain, certainement dans les habitations énergivores."

Verstichele a également constaté que le gel de l’indexation avait poussé les propriétaires à rendre leur logement plus économe en énergie. "D’ici 2030, les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués. Nous craignons qu’avec le déblocage de l’indexation, les investissements pour améliorer la performance énergétique des logements seront retardés".