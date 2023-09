L'animateur radio Sven Pichal reste en prison après l'appel du parquet d'Anvers

L’animateur de radio et télévision à la VRT, qui a présenté sa démission dimanche dernier "pour raisons personnelles", a été placé ce mercredi sous surveillance électronique par la chambre du conseil d'Anvers. Le parquet avait cependant 24h pour aller en appel de cette décision, ce qu'il a fait. Sven Pichal (44 ans) restera donc en prison encore au moins deux semaines. L'animateur radio a été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une enquête pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et est détenu à la prison de Turnhout. Son avocat Walter Damen (photo, au centre) se refuse à tout commentaire.