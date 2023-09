Les Musée et Jardins van Buuren repris dans l'Itinéraire européen des jardins historiques

Le Musée van Buuren (photo), qui doit son nom aux époux, amateurs d'art et mécènes Alice et David van Buuren, a été construit en 1928 par Léon Emmanuel Govaerts et n’a ouvert ses portes au public qu'à partir de 1975. La maison du banquier néerlandais et son épouse présente une architecture extérieure typique de l’École d’Amsterdam, alors que la décoration intérieure constitue un ensemble Art Déco unique aménagé par des ensembliers belges, français et hollandais.

Le couple Van Buuren a fait de sa villa un “conservatoire vivant”, dans lequel mobilier rare, tapis, vitraux, sculptures et tableaux de maîtres internationaux sont restés à leur place dans l’intimité d’une “maison de mémoire” privée, devenue musée par volonté testamentaire d’Alice Van Buuren.