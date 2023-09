Bon d'Etat à un an: le cap des 20 milliards d'euros est presque franchi

Au total, 11.120.927.000 euros ont été souscrits via les établissements bancaires participants. En outre, à l'heure actuelle, quelque 254.506 inscriptions ont déjà été effectuées via les Grands-Livres pour un montant de 8.433.022.000 euros. Avec près de 20 milliards d’euros récoltés, il s’agit de la plus grande opération financière jamais réalisée en Belgique.

Le bon d'État a une durée d'un an et un taux de 2,81%. Un bon d'État est normalement émis chaque trimestre et un nouveau verra donc le jour en décembre. Sa durée reste toutefois à déterminer.

Avec ce bon d'État, le gouvernement fédéral espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers. Le résultat final sera annoncé le 4 septembre.