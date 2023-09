L'école secondaire anglophone de Gand entame l'année avec 8 élèves : "Unique en Flandres occidentale et orientale"

La directrice de l’International School of Ghent (ISG) se dit ravie de l’intérêt témoigné au sein de l’école gantoise pour la nouvelle section secondaire. L’ISG existe depuis plus de 10 ans et propose un enseignement en anglais, mais jusqu’ici uniquement au niveau de l’école primaire. "Nous avons maintenant huit inscrits pour le 1er septembre. Il s’agit d’enfants d’expatriés qui travaillent en Belgique. Ils viennent notamment d’Ouganda, de Pologne et même d’Ouzbékistan", précisait Maija Lusher à Radio 2.

La moitié de ces élèves connaissent déjà l’ISG, pour y avoir été en primaires. Pour les autres, c’est totalement neuf : une nouvelle école dans un pays où ils viennent d’arriver. "Nous commençons avec la première secondaire, mais voulons monter à terme jusqu’en fin de secondaires".

L’école primaire gantoise compte quelque 80 élèves, auxquels viennent s’ajouter les 8 nouveaux de secondaire. "Le nombre d’inscriptions peut paraître limité, mais c’est comme cela que nous avons débuté en 2012 avec la section primaire", indiquait la directrice.