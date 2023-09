La Belgique rejoint la coalition internationale pour les repas scolaires

Dans les années qui ont précédé la pandémie de coronavirus, la faim dans le monde a reculé de manière constante. Mais le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont, en grande partie, anéanti ces progrès.

"Pas moins de 153 millions d'enfants dans le monde ne savent pas quand ils recevront leur prochain repas. Et cela a un impact énorme sur leur santé et leur capacité d'apprentissage, et donc, sur leur avenir", déplore Caroline Gennez. "Il existe une solution simple: les repas scolaires. En rejoignant la School Meals Coalition, la Belgique se joint à la lutte contre la faim des enfants".

La coalition a été lancée en 2021 par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance Unicef, l'Unesco et le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE). Quelque 80 pays en font désormais partie. Concrètement, les pays et organisations partenaires se sont engagés à relancer, d'ici la fin de l'année, tous les programmes alimentaires qui ont été arrêtés pendant la pandémie et à augmenter sensiblement le nombre de repas scolaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

Pour quelque 388 millions d'enfants dans le monde, le repas scolaire est le seul repas nourrissant qu'ils prennent sur la journée, fait encore remarquer la ministre socialiste flamande. "Le budget ainsi libéré permet également aux parents de nourrir davantage leurs bébés et leurs jeunes enfants. Les agriculteurs locaux ont un endroit fixe pour vendre leurs produits, ce qui leur assure un revenu plus élevé et plus stable", concluait Caroline Gennez.