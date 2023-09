La VRT poursuit son plan de transformation, mais sans licenciements secs en 2024

Le service public flamand de radio et télévision devra supprimer l’an prochain 32 équivalents temps plein, dans le cadre de son plan de transformation, mais cela se fera sans licenciement sec, ont annoncé la direction et les syndicats. En novembre 2022 - au cours de la première phase du plan destiné à rendre la VRT plus efficace et multimédia tout en supprimant du personnel - quelque 50 collaborateurs avaient été licenciés. "En 2024, nous éviterons des licenciements secs en ne remplaçant pas des collaborateurs qui prennent leur pension et en laissant certains postes vacants", indique la direction de la VRT.