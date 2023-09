Le Diable Rouge Charles De Ketelaere transforme une brasserie historique au cœur de Bruges

La brasserie historique Ten Ezele - rebaptisée plus tard De Sterre et située dans le quartier Oude Zak - au cœur de la ville de Bruges (Flandre occidentale) va être restaurée, alors qu’elle était vide et à l’abandon depuis 90 ans déjà. Le footballeur Charles De Ketelaere (photo) et plusieurs autres investisseurs vont la faire transformer en un logement pour plusieurs familles. La ville de Bruges leur a accordé cette semaine un permis environnemental.

"Un bâtiment abandonné s’effrite sur la façade, ce qui n’est jamais une bonne chose", expliquait à Radio 2 l’échevin brugeois Franky Demon (CD&V). "Le service de Protection des monuments, l’Agence flamande pour le Patrimoine immobilier et la Commission "Ville propre" soutiennent le projet de rénovation. Cela rendra le centre de Bruges encore plus beau".