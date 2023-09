Vluchtelingenwerk Vlaanderen ne veut plus aider Nicole de Moor à chercher des places d'accueil

La Secrétaire d'État à l’Asile et la Migration a demandé, mercredi dernier, par l'intermédiaire de l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile Fedasil, à l’association Vluchtelingenwerk Vlaanderen si elle pouvait offrir un hébergement d'urgence aux familles avec enfants. Bien que l'association sans but lucratif ne soit pas un partenaire de l'accueil et qu'elle ne dispose ni du budget ni de l'expertise nécessaire, elle s'est rapidement mise à la tâche.

Mardi après-midi, un abri d'urgence avait été créé pour accueillir 50 personnes. Mais, après la décision de Nicole de Moor de suspendre temporairement l'accueil des hommes seuls demandeurs d'asile, par manque de places d’accueil essentiellement, Vluchtelingenwerk Vlaanderen met fin à cette coopération.

"Les hommes sont aussi des êtres humains", souligne Tine Claus, la directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen dans une lettre ouverte relayée par plusieurs journaux flamands ce jeudi. "Ce sont des maris, des pères et des frères et vous avez déclaré à plusieurs reprises que tout était mis en œuvre pour résoudre la pénurie de places d'accueil, y compris pour eux". Quelque 19.000 personnes ont déjà demandé l'asile cette année en Belgique.