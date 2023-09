Accueil des hommes seuls : Petra De Sutter demande à Nicole de Moor de revenir sur ses instructions

La vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen, photo) "demande instamment" à la Secrétaire d'État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) de retirer son instruction concernant l’interruption temporairement de l'accueil des hommes demandeurs d'asile qui sont arrivés seuls dans notre pays. De Moor affirme qu’il y a un afflux croissant de familles demandeuses d’asile et souhaite à tout prix éviter qu’il n’y ait plus de places pour les accueillir et donc que des enfants se retrouvent dans la rue.