La louve Emma s'est établie dans le nord d'Anvers et "elle semble ne pas aimer le mouton"

La louve Emma, descendante de la meute de Hechtel-Eksel dans le Limbourg, a été aperçue à de multiples reprises ces six derniers mois dans la région environnant les communes anversoises de Kalmthout, Brecht et Wuustwezel. Elle peut donc dorénavant être considérée comme un loup "établi", annonce l'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos, ANB). Il s’agit du deuxième territoire de loups en Flandre, après celui de Noëlla et August dans le Limbourg. Emma semble être une louve très discrète, qui ne s’attaque apparemment pas aux moutons non protégés.