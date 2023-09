Le peintre belge Christian Silvain remporte un procès contre un contrefacteur chinois millionnaire

Artiste majeur de la scène contemporaine, Christian Silvain (vidéo) a commencé à dessiner à 4 ans et à exposer à 21 ans. Il a notamment été influencé par l’œuvre de Paul Delvaux. Après un bref passage par la gravure et la sculpture, il s’est tourné dans les années 1980 vers un art poétique nourri par le monde des enfants autistes et handicapés. Il est ensuite passé à une peinture hyperréaliste, avant de s’orienter en 2002 vers l’acrylique et des œuvres remplies d’objets, de personnages enfantins et d’animaux.

En 50 ans de carrière, il a participé à 450 expositions. Ses œuvres font partie de plus de 70 musées dans le monde. Le roi Albert et la reine Paola possèdent l’une de ses œuvres dans leur collection privée. Une toile de Christian Silvain coûte plusieurs milliers d’euros.