Les nouvelles règles d’asile restent en vigueur, le plan d’hiver prévoira des places d’accueil supplémentaires

Nicole de Moor a indiqué travailler sur trois fronts. Tout d'abord, activer les canaux diplomatiques pour aboutir à un pacte européen sur la migration d'ici la fin de la législature, soit pendant la présidence belge de l'Union européenne qui aura lieu au premier semestre 2024.

Ensuite, travailler sur les sorties des centres d'accueil. La Secrétaire d'État entend accélérer l'aide aux départs volontaires de ces centres avec un renforcement de l'aide socio-juridique et un travail de coopération renforcé avec la société civile et les organisations travaillant avec les réfugiés reconnus pour leur trouver un logement. Enfin, la création de places supplémentaires pour cet hiver est prévue. Il s'agira de mobiliser les campings, les résidences pour jeunes non utilisées pendant les mois d'hiver ou encore d'étendre les conventions avec la Région bruxelloise, en assurant un financement fédéral des mesures qui seront prises.

La coopération avec le privé et la création de centres satellites plus petits et situés près des centres Fedasil a aussi été évoquée. "Nous sommes absolument conscients de nos obligations", a conclu le Premier ministre Alexander De Croo. "La mesure est provisoire afin de trouver des solutions."