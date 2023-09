Plus d'un million d'élèves et des milliers d’enseignants néerlandophones rentrent à l’école

"C'est la rentrée!" Ces trois petits mots ont été prononcés depuis lundi par quelque 900.000 élèves francophones qui ont retrouvé la cour de récréation et les bancs de l'école. Ce 1er septembre, "Terug naar school!" résonnera dans les couloirs des établissements néerlandophones. Plus de 1,2 million d'élèves et 208.000 enseignants retrouvent en effet leurs écoles flamandes ce vendredi. Une rentrée marquée par une pénurie d’enseignants qui se fait de plus en plus criante. Comme chaque année, elle sera aussi rythmée par un certain nombre de changements.