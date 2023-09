Quel est le lien entre le Parc de Bruxelles et la franc-maçonnerie ?

Avec ses allées rectilignes, il est sans doute le parc le plus symétrique de la capitale. On le remarque très bien sur la photo aérienne ci-dessus. Certains y voient une patte d'oie : une allée principale et deux allées axiales, mais d'autres quelque chose de plus symbolique. Vues du ciel, les allées du parc ressemblent en effet à un compas qui est l'un des symboles de la franc-maçonnerie. Or ce parc a été aménagé à la fin du 18e siècle, période où la franc-maçonnerie était en plein essor à Bruxelles.

En principe, tout le monde peut faire partie d'une loge maçonnique, mais un nombre important de personnalités ayant exercé de hautes fonctions y ont été représentées dans le passé. Ainsi le roi Léopold Ier, le premier souverain belge, aurait été franc-maçon, bien qu'il ne l'ait pas montré au cours de son règne. Outre le roi, plusieurs bourgmestres bruxellois, tels que Nicolas Rouppe (1768 – 1838), Charles Buls (1837-1914) et Jules Anspach (1829 – 1879), étaient également membres d'une loge maçonnique. Ce nom fait référence au verbe français "maçonner", au sens figuré du terme, car les membres travaillent sur eux-mêmes grâce à leur appartenance et œuvrent au Progrès de l’Humanité. La franc-maçonnerie est, dès le XVIIIe siècle, qualifiée de "spéculative" car elle emploie des symboles du métier de maçon pour nourrir la réflexion de ses membres mais n’exige pas d’eux l’exercice réel de cette profession.

Ainsi, on trouve régulièrement des symboles maçonniques dans l'architecture de la Ville de Bruxelles. Ils sont notamment visibles, pour les observateurs avertis, sur plusieurs bâtiments de l'ULB, sur la Fontaine Anspach au Marché aux poissons ou sur la façade du Palais de justice. Même l'architecte Victor Horta était maçon, il n'est donc pas surprenant que ses bâtiments cachent parfois un symbole.