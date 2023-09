Une interview de Gennez sur la situation dans les territoires occupés provoque des tensions avec Israël

Mais Caroline Gennez déclarait ce vendredi ne pas regretter ses déclarations. "La Belgique est favorable à une solution durable fondée sur la coexistence de deux États en Israël et en Palestine. Lorsque la démocratie et les droits de l'homme font l'objet de pressions, où que ce soit dans le monde, nous les dénonçons", a-t-elle déclaré. "2023 est déjà l'année la plus meurtrière depuis longtemps dans le conflit israélo-palestinien, avec des victimes des deux côtés - mais du côté palestinien, malheureusement, aussi 34 enfants. Ces derniers mois, nous avons assisté à la destruction systématique d'infrastructures financées en partie par la solidarité internationale (écoles, quartiers...). Cela pousse des communautés entières de Cisjordanie à quitter leurs villages. Nous dénonçons cela, également par respect pour le contribuable belge et les efforts de la communauté internationale."

La ministre de la Coopération au développement a invité l'ambassadrice d'Israël en Belgique Idit Rosenzweig-Abu à une discussion approfondie, qui se poursuivra le 7 septembre. Ce point a également été inscrit à l'ordre du jour d'une réunion informelle du Conseil de l'UE sur le développement, qui se tient lundi et mardi prochains à Cardix, au sud de l'Espagne.