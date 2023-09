Mystères de Flandre: pourquoi la terre est-elle bleue dans le quartier gantois de Sint-Amandsberg?

L’auditrice An, dont les parents furent dans les années 1970 concierges de la fabrique, se souvient que Bleu d’Outremer "était réellement une énorme usine. Il y avait trois ou quatre fours gigantesques, des douches pour le personnel aussi. Plus loin sur terrain, il y avait la section d’emballage. Quand j’accompagnais mon père à l’usine le week-end, j’en revenais toute bleue à cause des pigments qui volaient partout".

Alors que l’usine connut entre les années 1907 et 1940 une rapide expansion et une notoriété internationale notamment dans le domaine de l’industrie de la peinture, elle commença à s’attirer des critiques pendant l’entre-deux guerres en raison de la pollution qu’elle générait. Les travailleurs n’y étaient pas suffisamment protégés contre les substances toxiques et nombre d’entre eux souffraient d’intoxication par le plomb. Et puis les deux cheminées de 40 mètres de haut crachaient notamment du dioxyde de souffre, dispersé dans l’air et retombant au sol avec la pluie. Les plantes alentours étaient couvertes de taches brunes. A la suite de plusieurs procès, Bleu d’Outremer décida en 1937 de remplacer ses deux cheminées par une nouvelle, deux fois plus haute.