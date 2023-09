26.000 personnes ont participé aux randonnées du Gordel en périphérie flamande de Bruxelles

L'organisation avait élaboré pour la première fois deux parcours sur des chemins de gravier, l'un de 52 kilomètres et l'autre de 77 kilomètres. Le départ était donné à Overijse, puis le circuit serpentait via Huldenberg et le parc de Tervuren pour revenir à Overijse. Un sentier de 23 kilomètres menait, lui, les coureurs et coureuses à travers le parc de Tervuren, la Forêt de Soignes et le Marnixbos.

Des animations étaient également organisées au Domaine provincial de Huizingen, avec de la musique (dont du chant chorale), des chevaux de trait brabançons, du théâtre de rue et des jeux de société anciens.