Bon d’Etat à un an : les épargnants ont souscrit pour près de 22 milliards d'euros

Avec ce bon d'État, "l'émission qui a remporté le plus franc succès dans l'histoire de la Belgique", le gouvernement fédéral entendait stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt sur les livrets d’épargne, et envoyer un signal positif aux marchés financiers. "Il s'agit d'un signal fort et d'un appel clair au respect des épargnants belges à l'adresse du secteur bancaire. Il appartient maintenant au secteur de tenir compte de ce signal et de regagner ainsi la confiance de ses épargnants", a commenté le ministre Van Peteghem (photo).

L'Agence de la Dette confirme aussi le montant record pour ce bon d'Etat et son directeur stratégique, Jean Deboutte, estime même qu'il pourrait s'agir d'un montant inégalé à l'échelle européenne. Le succès de l'opération belge a d'ailleurs déjà inspiré d'autres pays du Vieux Continent. "L'Italie a levé plus de 18 milliards d'euros, donc notre record pourrait lui-même être battu prochainement", ajoute Jean Deboutte.

Selon lui, il est difficile d'établir le profil précis de l'investisseur dans ce bon d'Etat. "Nous avons vu des montants de 1.000 euros, mais aussi de plus d'un million d'euros." Les souscriptions ont afflué, parfois au rythme d'une commande par seconde. "Heureusement, nous avons été épargnés par les gros soucis techniques", commentait le directeur de l’Agence de la Dette.