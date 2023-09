Deux sous-marins allemands de la Première Guerre mondiale identifiés au large de Zeebrugge

Les deux sous-marins ont été utilisés par la Marine impériale allemande, qui a contrôlé le littoral belge entre 1914 et 1918. Bien qu’elles aient séjourné dans l’eau pendant plus de 100 ans et à proximité d’une route maritime très fréquentée, les deux épaves sont restées presque intactes.

L’U-5 avait à son bord quatre officiers et 25 hommes. Début décembre 1914, le navire était amené d’Allemagne vers Zeebrugge, pour effectuer les patrouilles à la Côte. Quant au U-14, il transportait un officier et 16 membres d’équipage, qui devaient se partager 6 couchettes. Avant d’être envoyé au large de la Flandre, il avait déjà fait carrière en Mer Méditerranée. Il était utilisé par la marine austro-hongroise et effectuait des transports de munitions et d’armes vers Istanbul.