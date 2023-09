Le chanoine Luc Terlinden a été consacré archevêque de Malines-Bruxelles

Luc Terlinden, qui est âgé de 54 ans et a grandi à Bruxelles, a ensuite pris la relève de Jozef De Kesel et a dirigé l'office eucharistique. "Je tiens également à remercier mes prédécesseurs qui, chacun avec son charisme, ont été de véritables bergers. Je pense en particulier au cardinal Godfried Danneels, qui s'est engagé avec passion pour Dieu et pour les hommes, et qui reste un exemple pour moi", a notamment déclaré l’archevêque dans son mot de remerciement.

"Mais bien sûr, j'exprime aussi ma gratitude au cardinal Joseph De Kesel. Sa confiance et son amitié ne se sont jamais démenties, surtout ces deux dernières années. Il nous ouvre de nouvelles voies: celle d'une Église plus humble, mais non moins fidèle à l'Évangile, appelée à être un signe de l'amour de Dieu pour tous nos frères et sœurs au milieu du monde. Ce sont ces convictions qui me tiennent tant à cœur aujourd'hui et que je veux approfondir, avec vous, pour annoncer l'Évangile de façon toujours plus vraie", a ajouté le nouvel archevêque.