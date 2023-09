Le ministère public requiert la déchéance de la nationalité belge pour cinq coupables des attentats du 22 mars

"Aucune circonstance atténuante ne résulte de ce dossier", a-t-elle insisté. Le Belgo-Marocain n'a pas souffert d'une enfance malheureuse, a vécu au sein d'une famille aimante et eu une scolarité normale jusqu'à ce que lui-même décide de quitter la Belgique, a énuméré la représentante du ministère public.

Il n'y a pas de crime plus grave que celui qu'il a commis à Bruxelles, qui plus est après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, dont il est également le cerveau, a-t-elle lancé.

Paule Somers a donc demandé la réclusion à perpétuité à l'encontre d'Oussama Atar. "Quelle autre sanction juste existerait-il pour condamner le responsable de faits aussi abjects ?", a-t-elle interrogé.

La procureure a ensuite insisté sur la nécessité de prononcer une peine de prison à l'encontre de l'accusé et de ne pas se satisfaire de celle de réclusion à perpétuité incompressible prononcée par la cour d'assises de Paris, même si elle sera plus lourde que ce que prévoit l'arsenal législatif belge. "Après les attentats à Paris, il a recommencé à Bruxelles. (...) N'est-il pas totalement absurde de vous demander de ne prononcer aucune peine pour Bruxelles parce que Paris a déjà été sanctionné ?", a-t-elle interrogé.

Paule Somers a également sollicité que l'accusé soit mis à disposition du tribunal d'application des peines pour la durée maximale prévue par la loi, soit 15 ans, "car cet homme est particulièrement dangereux". Il est en effet à la base des attentats à Bruxelles après avoir été à l'origine de ceux de Paris, a-t-elle répété.

Enfin, la procureure a requis une interdiction des droits civiques et du droit de vote à vie et une déchéance de la nationalité belge, qu'il a acquise en 1995, après avoir eu la nationalité marocaine, ses deux parents étant marocains. L'homme, né à Bruxelles, n'a plus que des liens ténus avec la Belgique, a-t-elle notamment argumenté, alors qu'il a gardé des liens effectifs avec le Maroc.