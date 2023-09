Le procès des attentats du 22 mars 2016 a repris ce lundi matin

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu huit des 10 accusés coupables, dans un arrêt prononcé le 25 juillet dernier. Six des huit hommes coupables le sont pour assassinats, tentatives d'assassinat et appartenance à un groupe terroriste. Il s'agit d'Oussama Atar (présumé mort), de Mohamed Abrini, d'Osama Krayem, de Salah Abdeslam, d'Ali El Haddad Asufi et de Bilal El Makhoukhi. Les deux autres le sont uniquement pour appartenance à un groupe terroriste. Il s'agit de Sofien Ayari et d'Hervé Bayingana Muhirwa.