Anvers inaugure un nouvel hôpital qui pourra accueillir 200.000 patients par an

L'hôpital anversois Cadix a été inauguré ce mardi dans le quartier Park Spoor Noord de la métropole anversoise, en présence du ministre-président flamand Jan Jambon et du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, mais aussi du bourgmestre anversois Bart De Wever et de l’échevine de la Santé Els van Doesburg. Le ZNA Cadix remplacera l’hôpital Stuivenberg, qui fermera ses portes dans deux semaines, et pourra accueillir environ 200.000 patients par an.