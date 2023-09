L'évolution du prix des denrées en Belgique suit la tendance des pays voisins

"Il y a même une nouvelle rassurante. L'évolution du prix de la viande ou du sucre a été plus basse que dans nos pays voisins", a affirmé le ministre.

L'évolution des prix restera toutefois sous surveillance. Deux études sont attendues: à l'automne, celle de l'Observatoire des prix et, cet hiver, celle de l'Autorité belge de la concurrence. La première devrait permettre de comprendre pourquoi on constate des différences de prix entre les supermarchés belges et ceux des pays voisins. Entre 2016 et 2022, les prix des denrées alimentaires et des boissons non-alcoolisées ont augmenté de 15,3 % en Belgique. Alors qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas l'augmentation a été plus importante: respectivement de 26,4% et 21,2% sur la même période.

L'an prochain, l'Observatoire poursuivra son analyse sur d'autres produits: l'énergie et les produits pour bébé où des marges importantes sont suspectées.

Contrairement à la France, le ministre de l'Economie ne dispose pas du pouvoir de bloquer les prix. Une proposition de loi du PS permettant d'imposer un blocage ou un prix minimum est à l'étude à la Chambre mais à ce jour elle ne recueille pas de majorité suffisante.

D'après le ministre, il apparaît également que l'indexation des salaires a joué son rôle en temporisant l'inflation.

"On peut même en déduire que ce mécanisme a contribué à ce que les entreprises rognent sur leurs marges plutôt que de créer une inflation par les marges et les profits, comme cela a pu être constaté dans d'autres pays", a-t-il souligné.