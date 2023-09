La production laitière en Flandre serait l’une des plus vertes au monde

L’étude ayant pour la première fois calculé l’impact climatique de chaque entreprise laitière individuellement, ces dernières pourront aussi recevoir des conseils individualisés sur la manière de rendre leur production encore plus durable. "C’est merveilleux d’avoir maintenant un outil grâce auquel chaque production laitière peut voir quelle est son empreinte écologique. Elle peut voir aussi quelles sont les plus grandes sources de production de gaz à effet de serre dans l’entreprise et comment faire baisser cette production. Un scanner sur mesure a beaucoup de sens", souligne Veerle Van Linden.

Quels aspects doivent encore être améliorés ? "Plus la production sera efficace, plus verte sera l’empreinte écologique. Il faut améliorer la composition de l’alimentation des vaches laitières pour réduire les émissions de méthane", précisait Van Linden. Il existe par exemple des suppléments alimentaires qui réduisent la production de méthane. D’autre part, il est conseillé de remplacer le soja venant de l’étranger par des sources de protéines locales pour réduire l’impact sur le climat.

"Si on étend moins d’engrais sur les terres herbeuses et les champs de maïs, cela améliore également la situation écologique. La production d’engrais a un grand impact sur l’empreinte écologique. Semer du trèfle herbacé plutôt que de l’herbe présente aussi des avantages. Et puis les éleveurs peuvent économiser en électricité. C’est toujours utile, bien que cela ait un impact limité sur l’ensemble de l’empreinte écologique", concluait Veerle Van Linden.