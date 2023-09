Réaction de Van Quickenborne : "Je suis droit dans mes bottes"

Vincent Van Quickenborne a également précisé qu'il n'était pas au courant de la polémique avant qu'elle ne soit publiée dans la presse.

"Je n'ai quitté ma maison que lorsque le dernier invité est sorti vers 3h30 du matin, à l'arrivée de son taxi. C'était plusieurs heures après les incidents", poursuit le ministre.

"J'ai ouvert et fermé le fourgon de police parce qu'il n'était pas correctement verrouillé", précise-t-il encore. "J'ai effectivement ri, regardé mon portable pour prendre un selfie et j'ai peut-être fait des gestes qui pourraient conduire à des interprétations erronées au vu de ce qui s'est passé quelques heures plus tôt, mais elles ne sont pas correctes."