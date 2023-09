Reportage hallucinant de Terzake dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles : drogue, violence et vandalisme

Selon le comité du quartier Nord, il n'y a jamais eu autant de violence et d'agressions dans le quartier qu'aujourd'hui. Cela est dû aux trafiquants de drogue qui considèrent le quartier comme leur territoire et le font savoir par la violence si nécessaire. "Je ne sors plus sans avoir de quoi me défendre ou défendre les autres", déclare Jo Poilvache, du comité de quartier du quartier nord.

Jo Poilvache parle de toxicomanes qui sont complètement défoncés et qui gisent sous les porches des maisons, urinent et défèquent. Il n'y a pas que le crack qui détruit des vies, il y a aussi apparemment le protoxyde d'azote en abondance. Les toxicomanes semblent très agressifs si vous les regardez en tant que passant. Les trafiquants de drogue ne tolèrent pas qu’on les observe et n'hésitent pas à recourir à la violence.