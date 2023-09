La commissaire nationale aux drogues plaide pour la création d’un "fonds antidrogues", alimenté par les avoirs criminels confisqués

À Bruxelles, le crack semble être un problème majeur. "C'est la drogue des pauvres", explique Ine Van Wymersch. "Ils l'utilisent pour fuir la réalité pendant un certain temps. Mais après le "high", c'est presque immédiatement le "crash".

Dans les gares de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Nord, entre autres, ce problème devient de plus en plus flagrant. "Les voyageurs y découvrent souvent des personnes allongées sur le sol, complètement défoncées. Les toxicomanes commencent également à avoir des hallucinations et errent ensuite dans les couloirs de la gare, complètement désorientés."

La consommation de drogues est souvent synonyme de criminalité. "Elle crée une dépendance. Les gens vivent d'une dose à l'autre et commettent des actes criminels pour obtenir leur prochaine dose plus rapidement". Ou ils commencent à mendier. "Car tous les consommateurs ne tombent pas dans la criminalité", souligne Ine Van Wymersch. "Mais la mendicité cause également des nuisances dans les quartiers de la gare".

Mme Van Wymersch souhaite s'attaquer aux problèmes des gares en adaptant l'infrastructure. Par exemple, il y a trop de voies d'accès aux gares de Bruxelles, ce qui donne à la police ferroviaire moins de visibilité sur les personnes qui y entrent, et il y a aussi trop d'endroits où les dealers peuvent cacher de la drogue. "Nous avons demandé à Infrabel et à la SNCB d'examiner de près l'infrastructure", a-t-elle déclaré ce mercredi à Radio 1.